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ラシット russet スマホショルダー
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￥2652税込
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商品の詳細
ラシット russetスマホショルダー
馬柄
ブラック (内側はカラシ色)
マチは2.5センチほど
開口はファスナー
ナイロンサテン生地
外側と内側に1ヶ所ずつポケットあり
未使用で汚れ等ありませんが、
自宅保管にご理解ください。
提示価格でのご検討をお願いします。
馬柄
ブラック (内側はカラシ色)
マチは2.5センチほど
開口はファスナー
ナイロンサテン生地
外側と内側に1ヶ所ずつポケットあり
未使用で汚れ等ありませんが、
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商品の説明
ラシット russet スマホショルダー
ラシット russet スマホショルダー
ラシット russet スマホショルダー
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