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ラシット　russet スマホショルダー

ラシット

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ラシット　russet スマホショルダー
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商品の詳細

ラシット　russetスマホショルダー　
馬柄　
ブラック　(内側はカラシ色)
マチは2.5センチほど
開口はファスナー
ナイロンサテン生地
外側と内側に1ヶ所ずつポケットあり

未使用で汚れ等ありませんが、
自宅保管にご理解ください。

提示価格でのご検討をお願いします。

商品の説明

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