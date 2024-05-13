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Dear sisterhood チェック柄ベレー帽

エイミーインザバッティーガール

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Dear sisterhood チェック柄ベレー帽
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商品の詳細

数回使用しています。
青と赤のチェック柄がかわいいベレー帽です。
後ろのヒモでサイズ調整可能

出品悩んでいるため、お値下げ不可。

素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください。

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カラー···ブルー

商品の説明

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