Dear sisterhood チェック柄ベレー帽

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商品の詳細

数回使用しています。

青と赤のチェック柄がかわいいベレー帽です。

後ろのヒモでサイズ調整可能



出品悩んでいるため、お値下げ不可。



素人保管の為、神経質な方は購入をお控えください。



即購入⭕️









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カラー···ブルー