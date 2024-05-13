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人気 MARNI　マルニ　かごバッグ　ピクニックバック　ストーンホワイト

マルニ

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商品の詳細

ご観覧いただきありがとうございます。◕‿◕。待望の再入荷！残り僅かです！！□商品説明MARNI　マルニかごバッグ　ストーンホワイト□状態新品未使用□カラーストーンホワイト□内容付属タグ・本品□サイズストラップを含めない縦23cm底面：幅25cmマチ15cm□注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませレディ-スバッグかごバッグマルニ

商品の説明

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