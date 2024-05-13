美品✿coach　コーチ セミショルダーバッグ/トートバッグ

商品の詳細

洗練されたフォルムに品のあるブラウン/茶がお洒落で可愛い大容量で持ちやすいcoach コーチのセミショルダーバッグ/トートバッグです。



A4収納可能で、500mlペットボトルや化粧ポーチも入るたっぷりとしたサイズ感のため、様々なシーンでお洒落にご活用頂けます。



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フォロワー様に限りお値下げ対応可能です。

必ず24時間以内のお振込みお願いします

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#柚花フォロー割_レディースバッグ





セミショルダー ワンショルダー

肩掛けショルダーバッグ

肩がけ可能 肩掛け可能

ハンドバッグ

手提げ 手さげ

2WAY2way

大容量 A4サイズ収納可能

希少 レア



✿サイズ(平置き実寸約cm)

本体高さ28

横幅32

マチ15

持ち手高さ25

※着画はお断り致します



✿仕様

メイン開閉口：オープンタイプ



✿カラー

ブラウン/茶

※撮影環境やご利用モニターによって、実際の商品の色合いと差異がある場合がございますがご了承ください



✿商品について

ヴィンテージ品のため少し使用感（持ち手スレあり 裏地の汚れ）はございますが、目立った汚れやキズは無く、まだまだ長くお使い頂けると思います。

※イメージと違ったという理由での返品はお受けできませんので、トップ画以外の写真もご確認の上、ご購入ください



✿購入元

大手ブランドリユースショップ



✿発送

簡易包装にて1～2日で発送させていただきます。

仕事の関係上遅れる場合もありますが、ご了承ください。



✿ご購入前にプロフィールのご確認お願いします。

出品者は、非喫煙者で、ペットも飼っていません。

経年や使用感の感覚については個人差がございます。

USED品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品を希望の方は御遠慮ください。

不備がございましたから、「受取評価前」にご連絡お願いします。

ご不明な点や気になる事がございましたら、お気軽にコメントください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”