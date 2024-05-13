ferragamo フェラガモ　ショルダーバッグ　トートバッグ

商品の詳細

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ferragamoフェラガモ 不動の人気 ガンチーニ

ショルダーバッグ トートバッグ 黒



開口部サイドにコバ割れありますが（画像6枚目 右下 要確認）A４サイズも収容OK

就活にも便利なバッグです。





付属品なし

サイズ 縦約28cm横約39-42cmマチ約11cm

ショルダー長さ65約cm

平置き素人寸です。ご了承ください。



★状態

詳細は写真を拡大するなどして必ずご確認ください。



ぜひご検討くださいませ

中古品の理解のある方にお願いいたします。

何かございましたらご質問ください。



【鑑定済】

こちら商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。

また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。



検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。その際は何卒ご了承ください

NO.TB101110