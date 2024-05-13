ナイキ　テニスシューズ　レディース

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商品の詳細

ナイキコートエアズームヴァイパーケージ4



☆レディース26.0cm

☆テニスハードコート用

☆定価:16,500円(税込)



数回使用しましたが、合わないため保管していました!!

靴裏等の汚れは写真にてご確認ください。

箱はありません。ご了承ください。

値段交渉可能ですのでご気軽にコメントください！

ご検討のほど宜しくお願い致しますm(__)m



#テニスシューズ#ハードコート#オールコート#26cm#レディース#ナイキ