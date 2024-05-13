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ナイキ　テニスシューズ　レディース

ナイキ

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商品の詳細

ナイキコートエアズームヴァイパーケージ4

☆レディース26.0cm
☆テニスハードコート用
☆定価:16,500円(税込)

数回使用しましたが、合わないため保管していました!!
靴裏等の汚れは写真にてご確認ください。
箱はありません。ご了承ください。
値段交渉可能ですのでご気軽にコメントください！
ご検討のほど宜しくお願い致しますm(__)m

#テニスシューズ#ハードコート#オールコート#26cm#レディース#ナイキ

商品の説明

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