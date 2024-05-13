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ナイキ テニスシューズ レディース
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商品の詳細
ナイキコートエアズームヴァイパーケージ4
☆レディース26.0cm
☆テニスハードコート用
☆定価:16,500円(税込)
数回使用しましたが、合わないため保管していました!!
靴裏等の汚れは写真にてご確認ください。
箱はありません。ご了承ください。
値段交渉可能ですのでご気軽にコメントください！
ご検討のほど宜しくお願い致しますm(__)m
#テニスシューズ#ハードコート#オールコート#26cm#レディース#ナイキ
☆レディース26.0cm
☆テニスハードコート用
☆定価:16,500円(税込)
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商品の説明
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