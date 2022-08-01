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コズ レディースジャケット
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商品の詳細
コズの日本製レディースジャケット、
綿99%、ポリウレタン1%、
しっかりした素材のジャケットです。
秋に向けて活躍します。
25,000円位で購入しました。
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商品の説明
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