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コズ　レディースジャケット

Qshape

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コズ　レディースジャケット
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商品の詳細

コズの日本製レディースジャケット、
綿99%、ポリウレタン1%、
しっかりした素材のジャケットです。
秋に向けて活躍します。
25,000円位で購入しました。

商品の説明

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