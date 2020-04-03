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ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバック
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￥5712税込
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商品の詳細
ANTEPRIMAアンテプリマのワイヤーバックです。
目立った汚れ等ありません。キレイな状態です。
肩からかけられるデザインです。
A4サイズも入ります。
チェーンは付属していないデザインです。
そごうで購入しました。
カラー ブラック
サイズ
縦 28cm
横38cm
マチ 11cm
ポケット3つ（内1つはファスナー付き）
※こちらは中古品になります。ご了承の上ご購入お願い致します。
#アンテプリマ
目立った汚れ等ありません。キレイな状態です。
肩からかけられるデザインです。
A4サイズも入ります。
チェーンは付属していないデザインです。
そごうで購入しました。
カラー ブラック
サイズ
縦 28cm
横38cm
マチ 11cm
ポケット3つ（内1つはファスナー付き）
※こちらは中古品になります。ご了承の上ご購入お願い致します。
#アンテプリマ
商品の説明
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