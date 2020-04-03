ANTEPRIMA アンテプリマ　ワイヤーバック

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商品の詳細

ANTEPRIMAアンテプリマのワイヤーバックです。



目立った汚れ等ありません。キレイな状態です。



肩からかけられるデザインです。

A4サイズも入ります。

チェーンは付属していないデザインです。



そごうで購入しました。



カラー ブラック



サイズ



縦 28cm

横38cm

マチ 11cm



ポケット3つ（内1つはファスナー付き）



※こちらは中古品になります。ご了承の上ご購入お願い致します。



#アンテプリマ