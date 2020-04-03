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ANTEPRIMA アンテプリマ　ワイヤーバック

アンテプリマ

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5712税込

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商品の詳細

ANTEPRIMAアンテプリマのワイヤーバックです。

目立った汚れ等ありません。キレイな状態です。

肩からかけられるデザインです。
A4サイズも入ります。
チェーンは付属していないデザインです。

そごうで購入しました。

カラー　ブラック

サイズ

縦　28cm
横38cm
マチ　11cm

ポケット3つ（内1つはファスナー付き）

※こちらは中古品になります。ご了承の上ご購入お願い致します。

#アンテプリマ

商品の説明

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