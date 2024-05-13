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MARNI マルニ　ミニカゴバッグ　ホワイト

Eshape

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MARNI マルニ　ミニカゴバッグ　ホワイト
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商品の詳細

新品ですが、タグ無しです。
保存袋付きます。

・素材　ポリプロピレン
・サイズ（約）　縦14×横14.5×マチ9cm
持ち手：31cm
重さ：90g

商品の説明

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