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MARNI マルニ ミニカゴバッグ ホワイト
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商品の詳細
新品ですが、タグ無しです。
保存袋付きます。
・素材 ポリプロピレン
・サイズ（約） 縦14×横14.5×マチ9cm
持ち手：31cm
重さ：90g
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商品の説明
MARNI マルニ ミニカゴバッグ ホワイト
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