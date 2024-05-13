ケイトスペード　ショルダーバッグ　2way レザー　シボ革　ブラック

商品の詳細

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◆condition:

こちらの商品は【A】ランクです



【S】新品。デッドストック

【A】ダメージ、汚れ等なく状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能



◆商品について：

内ポケット（ファスナー付き×1、ポケット×2）

外ポケット（カバンの蓋部分がファスナー付きのポケットになっています）

ショルダー紐は取り外し可能。

内ポケットには長財布や500mlのペットボトルが入ります。



傷や汚れなどなく美品です♡



◆ブランド名：ケイトスペード（katespade）



◆サイズ（cm）

縦 ：約20cm（持ち手部分を含まない）

横 ：約30cm

マチ：約9cm

ショルダー紐：約105cm

※多少の誤差はご了承ください



◆カラー：ブラック 黒



⚠︎注意事項



⚠︎USED品に慣れていない方や、神経質な方のご購入はお控え下さい



⚠︎素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ



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カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

素材···本革

シボ

タッセル