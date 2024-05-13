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ケイトスペード ショルダーバッグ 2way レザー シボ革 ブラック
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￥2471税込
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商品の詳細
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◆condition:
こちらの商品は【A】ランクです
【S】新品。デッドストック
【A】ダメージ、汚れ等なく状態の良いUSED
【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能
◆商品について：
内ポケット（ファスナー付き×1、ポケット×2）
外ポケット（カバンの蓋部分がファスナー付きのポケットになっています）
ショルダー紐は取り外し可能。
内ポケットには長財布や500mlのペットボトルが入ります。
傷や汚れなどなく美品です♡
◆ブランド名：ケイトスペード（katespade）
◆サイズ（cm）
縦 ：約20cm（持ち手部分を含まない）
横 ：約30cm
マチ：約9cm
ショルダー紐：約105cm
※多少の誤差はご了承ください
◆カラー：ブラック 黒
⚠︎注意事項
⚠︎USED品に慣れていない方や、神経質な方のご購入はお控え下さい
⚠︎素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ
その他の商品→
#niko_小物
よければご覧ください(^^)
カラー···ブラック
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···本革
シボ
タッセル
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【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
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外ポケット（カバンの蓋部分がファスナー付きのポケットになっています）
ショルダー紐は取り外し可能。
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◆ブランド名：ケイトスペード（katespade）
◆サイズ（cm）
縦 ：約20cm（持ち手部分を含まない）
横 ：約30cm
マチ：約9cm
ショルダー紐：約105cm
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◆カラー：ブラック 黒
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カラー···ブラック
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···本革
シボ
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商品の説明
kate spade new york(ケイトスペードニューヨーク) / ショルダーバッグ ...
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Kate spade(ケイトスペード)2Way シボ革 ミニショルダーバッグ 【中古】【ブランド古着バズストア】
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