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ケイトスペード　ショルダーバッグ　2way レザー　シボ革　ブラック

ケイトスペードニューヨーク

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2471税込

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ケイトスペード　ショルダーバッグ　2way レザー　シボ革　ブラック
ケイトスペード　ショルダーバッグ　2way レザー　シボ革　ブラック
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◆condition:
こちらの商品は【A】ランクです

【S】新品。デッドストック
【A】ダメージ、汚れ等なく状態の良いUSED
【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用は可能

◆商品について：
内ポケット（ファスナー付き×1、ポケット×2）
　外ポケット（カバンの蓋部分がファスナー付きのポケットになっています）
　ショルダー紐は取り外し可能。
　内ポケットには長財布や500mlのペットボトルが入ります。
　
　傷や汚れなどなく美品です♡

◆ブランド名：ケイトスペード（katespade）

◆サイズ（cm）
　縦　：約20cm（持ち手部分を含まない）
　横　：約30cm
　マチ：約9cm
　ショルダー紐：約105cm
※多少の誤差はご了承ください

◆カラー：ブラック　黒

⚠︎注意事項

⚠︎USED品に慣れていない方や、神経質な方のご購入はお控え下さい

⚠︎素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

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#niko_小物
よければご覧ください(^^)

カラー···ブラック
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
素材···本革
シボ
タッセル

商品の説明

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