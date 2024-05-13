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L.L.BEAN エルエルビーン 総柄 ビンテージ フリース

エルエルビーン

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L.L.BEAN エルエルビーン 総柄 ビンテージ フリース
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商品の詳細

【L.L.BEANエルエルビーン】

商品名：ビンテージフリース
カラー：総柄グリーン×レッド
サイズ平置き実寸：着丈57cm肩幅50cm身幅51cm袖丈56cm

状態
USDEになりますが毛玉も殆どなく、目立った傷や汚れも見受けられません。画像にてご確認ご判断いただければと思います。

中古商品をご理解の上で、ご検討よろしくお願い致します。

商品の説明

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