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L.L.BEAN エルエルビーン 総柄 ビンテージ フリース
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￥1365税込
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商品の詳細
【L.L.BEANエルエルビーン】
商品名：ビンテージフリース
カラー：総柄グリーン×レッド
サイズ平置き実寸：着丈57cm肩幅50cm身幅51cm袖丈56cm
状態
USDEになりますが毛玉も殆どなく、目立った傷や汚れも見受けられません。画像にてご確認ご判断いただければと思います。
中古商品をご理解の上で、ご検討よろしくお願い致します。
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カラー：総柄グリーン×レッド
サイズ平置き実寸：着丈57cm肩幅50cm身幅51cm袖丈56cm
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USDEになりますが毛玉も殆どなく、目立った傷や汚れも見受けられません。画像にてご確認ご判断いただければと思います。
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商品の説明
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