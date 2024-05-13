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極美品 ラコステ ショルダーバッグ CHANTACO 2way 牛革 ネイビー

ラコステ

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極美品 ラコステ ショルダーバッグ CHANTACO 2way 牛革 ネイビー
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商品の詳細

◉アイテム
LACOSTラコステショルダーバッグCHANTACOシャンタコクラッチバッグ2wayクロスボディ斜めがけ斜め掛けショルダー紐取り外し可能ワンポイントロゴ鹿の子エンボスゴールド金具金金具型押しロゴ入りチャームキーホルダー牛革本革レザーイタリアンカーフスキンレザーネイビー紺色

◉サイズ
タテ17cm
ヨコ25cm
ショルダー110cm(調整可能)

着画はお断りいたします。

◉仕様
仕切りポケット×3

◉付属品
チャーム×1
ショルダー紐×1

◉状態
目立った傷や汚れのない綺麗な状態です。
全体的に使用感が少なく、まだまだ長くお使い頂けるお品物です。

◉素材
イタリアンカーフスキンレザー
牛革
本革
レザー

◉カラー
ネイビー
紺色

◉配送
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。


◆カラーにつきまして、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、光の当たり具合などで異なって見える場合がございます。また、お使いのデバイスにより実際のお色と異なる場合がございますので、ご不明な点は必ず『ご購入前』にお問い合わせ下さい。

◆大手買取店にて鑑定済みのお品です。

◆中古、使用感などの状態を考慮したお値段設定になっております。

◆トラブル回避の為、ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。


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