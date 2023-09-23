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リメイクワンピース
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商品の詳細
リメイクワンピース
ステージ衣装用にオーダーメイドしましたが未使用品です♪
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【size】着丈95〜100
若干の誤差はご了承ください
袖丈···半袖
季節感···夏
ステージ衣装用にオーダーメイドしましたが未使用品です♪
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【size】着丈95〜100
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商品の説明
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