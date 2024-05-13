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【極美品】 エルエルビーン トートバッグ USA アメリカ製 赤 ジップトップ
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￥2808税込
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商品の詳細
エルエルビーン
Ｌ.Ｌ.Bean
トートバッグ
トリム:レッド 赤
サイズ:Mサイズ位
タグ:MADEINU.S.A
【ダメージ等】
使用感極めて少なく、生地もバキバキな状態です。
底のカドスレが若干ございます。
持ち手と内側に使用に伴う若干の薄い汚れがございます。画像にてご確認ください。
トータルで10回位使用後、自宅保管。
お財布やスマホを入れる方はジップトップをおすすめします。
実寸cm
画像にて。
中古品の為NCNRでお願いいたします。
小さく畳んでの発送となります。
素材···綿(キャンバス/帆布)
トートバッグ種類···トートバッグ
柄・デザイン···無地
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サイズ:Mサイズ位
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底のカドスレが若干ございます。
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トータルで10回位使用後、自宅保管。
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素材···綿(キャンバス/帆布)
トートバッグ種類···トートバッグ
柄・デザイン···無地
商品の説明
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