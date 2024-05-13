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【極美品】 エルエルビーン　トートバッグ　USA アメリカ製　赤　ジップトップ

エルエルビーン

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2808税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

エルエルビーン
Ｌ.Ｌ.Bean
トートバッグ

トリム:レッド　赤

サイズ:Mサイズ位

タグ:MADEINU.S.A


【ダメージ等】　
使用感極めて少なく、生地もバキバキな状態です。
底のカドスレが若干ございます。
持ち手と内側に使用に伴う若干の薄い汚れがございます。画像にてご確認ください。
トータルで10回位使用後、自宅保管。

お財布やスマホを入れる方はジップトップをおすすめします。

実寸cm
画像にて。

中古品の為NCNRでお願いいたします。
小さく畳んでの発送となります。

素材···綿(キャンバス/帆布)

トートバッグ種類···トートバッグ
柄・デザイン···無地

商品の説明

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