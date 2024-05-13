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新品 オールドマンズテーラー トートバッグ

オールドマンズテイラー

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商品の詳細

旦那に購入しましたが使わないようなので出品します。
サイズH38.5幅38
大きすぎず使いやすい大きさです。
もちろん女性でも可愛く使って頂けると思います。

商品の説明

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