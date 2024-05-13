  • メヤメ　MEYAME ダックジャケット　黒
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メヤメ　MEYAME ダックジャケット　黒

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メヤメ　MEYAME ダックジャケット　黒
メヤメ　MEYAME ダックジャケット　黒
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

MEYAMEのダックジャケット(BLACK)です。
2020年に購入しましたが、年に数回しか着なかったため出品します。

定価　39,600円

FREESIZE
着丈　75.0cm
肩幅　48.0cm
身幅　52.0cm
袖丈　61.0cm
袖口幅　12.0cm
裾幅　55.0cm

着用モデル　身長172cm

《以下、ホームページの商品紹介》

ダックジャケット
女性でも着やすいワークジャケットができました。

柔らかく、軽やかな風合いを出すために、
堅すぎないダック生地を使用。

ウエストマークをすることで、
レディライクなシルエットに。

お家で洗えるので、お手入れも楽々です。


カラー···ブラック
ジップ・ボタン···ボタン留め

商品の説明

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