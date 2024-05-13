メヤメ　MEYAME ダックジャケット　黒

商品の詳細

MEYAMEのダックジャケット(BLACK)です。

2020年に購入しましたが、年に数回しか着なかったため出品します。



定価 39,600円



FREESIZE

着丈 75.0cm

肩幅 48.0cm

身幅 52.0cm

袖丈 61.0cm

袖口幅 12.0cm

裾幅 55.0cm



着用モデル 身長172cm



《以下、ホームページの商品紹介》



ダックジャケット

女性でも着やすいワークジャケットができました。



柔らかく、軽やかな風合いを出すために、

堅すぎないダック生地を使用。



ウエストマークをすることで、

レディライクなシルエットに。



お家で洗えるので、お手入れも楽々です。





カラー···ブラック

ジップ・ボタン···ボタン留め