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メヤメ MEYAME ダックジャケット 黒
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￥5200税込
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商品の詳細
MEYAMEのダックジャケット(BLACK)です。
2020年に購入しましたが、年に数回しか着なかったため出品します。
定価 39,600円
FREESIZE
着丈 75.0cm
肩幅 48.0cm
身幅 52.0cm
袖丈 61.0cm
袖口幅 12.0cm
裾幅 55.0cm
着用モデル 身長172cm
《以下、ホームページの商品紹介》
ダックジャケット
女性でも着やすいワークジャケットができました。
柔らかく、軽やかな風合いを出すために、
堅すぎないダック生地を使用。
ウエストマークをすることで、
レディライクなシルエットに。
お家で洗えるので、お手入れも楽々です。
カラー···ブラック
ジップ・ボタン···ボタン留め
2020年に購入しましたが、年に数回しか着なかったため出品します。
定価 39,600円
FREESIZE
着丈 75.0cm
肩幅 48.0cm
身幅 52.0cm
袖丈 61.0cm
袖口幅 12.0cm
裾幅 55.0cm
着用モデル 身長172cm
《以下、ホームページの商品紹介》
ダックジャケット
女性でも着やすいワークジャケットができました。
柔らかく、軽やかな風合いを出すために、
堅すぎないダック生地を使用。
ウエストマークをすることで、
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お家で洗えるので、お手入れも楽々です。
カラー···ブラック
ジップ・ボタン···ボタン留め
商品の説明
MEYAME 【定番】ダックジャケット
MEYAME (メヤメ) ダックジャケット ブラック サイズ:FREE 未使用品
MEYAME 【定番】ダックジャケット
DUCK JACKET
中古・古着通販】MEYAME (メヤメ) ダックジャケット ブラック サイズ ...
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Bshop（ビショップ）の「【MEYAME】ワークジャケット WOMEN ...
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S/S 2021 | MEYAME
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