- 当日発送
- 送料無料
オールドコーチ COACH ショルダーバッグ ターンロック ヴィンテージ 濃紺
- 販売価格 ：
-
￥5404税込
- 獲得ポイント ：
- 594ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
コーチ COACHオールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック ヴィンテージ です。
《型番》0838-322
《カラー》ネイビー
《素材》レザー
《サイズ》横約24cm高さ約14cmまち約5.5cm
素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。
かなり昔に正規店で購入しました。
写真のように、使用に伴う傷や汚れなどあります。
写真の付属の不織布カバーに入れて、ビニール袋や段ボールなど入れて宅急便での発送予定です。
多少圧縮する可能性もあります。
中古品・ヴィンテージ品にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。
柄/種類···レザー・スウェード系
商品の説明
オールドコーチ ☆ USA製 ターンロック ショルダーバッグ ダークネイビー B5OK ユニセックス | gypsophila powered by BASE
オールドコーチ ☆ USA製 レザー ターンロック ショルダーバッグ ネイビー コーチ coach ヴィンテージ | gypsophila powered by BASE
コーチ COACH OLD オールドコーチ ヴィンテージ ターンロック ショルダーバッグ クロスボディ ネイビー 0304 レディース
美品 オールドコーチ COACH ミニハンドバッグ プチ ショルダー 2WAY ...
オールドコーチ ミニショルダーバッグ ポシェット ターンロック レザー ...
90’s COACH オールド コーチ ショルダー ターンロック バッグ(ブラック)
USA製 オールドコーチ COACH 331 ターンロック 本革 牛革 グラブタンレザー グローブレザー ミニポシェット ショルダーバッグ クロスボディバッグ ミニバッグ 斜め掛け鞄 ネイビー系 | trade vintage - トレード ヴィンテージ - powered by BASE
オールドコーチ ☆USA製 レザーミニ ショルダーバッグ ダークネイビー ...
コーチ COACH 希少 ヴィンテージ オールドコーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2WAY レザー ゴールド金具 ターンロック式 紺 ダークネイビー /OT ■GY11 レディース
90's COACH オールド コーチ ショルダー ターンロック バッグ(ブラック ...
USA製】オールドコーチCOACH/5130/ウィリス/ビンテージ/ヴィンテージ ...
COACH - 美品 オールドコーチ ウィリス ショルダーバッグ ターンロック ...
コーチ（COACH）オールドコーチ｜ショルダーバッグ｜レザー｜黒 ...
1円 COACH コーチ 9021 オールドコーチ ヴィンテージ USA アメリカ製 ...