  • オールドコーチ　COACH ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　濃紺
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オールドコーチ　COACH ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　濃紺

コーチ

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オールドコーチ　COACH ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　濃紺
オールドコーチ　COACH ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　濃紺
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

コーチ　COACHオールドコーチ　ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　です。

《型番》0838-322
《カラー》ネイビー
《素材》レザー
《サイズ》横約24cm高さ約14cmまち約5.5cm
素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

かなり昔に正規店で購入しました。

写真のように、使用に伴う傷や汚れなどあります。

写真の付属の不織布カバーに入れて、ビニール袋や段ボールなど入れて宅急便での発送予定です。
多少圧縮する可能性もあります。

中古品・ヴィンテージ品にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。


柄/種類···レザー・スウェード系

商品の説明

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