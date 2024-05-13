オールドコーチ　COACH ショルダーバッグ　ターンロック　ヴィンテージ　濃紺

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



コーチ COACHオールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック ヴィンテージ です。



《型番》0838-322

《カラー》ネイビー

《素材》レザー

《サイズ》横約24cm高さ約14cmまち約5.5cm

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



かなり昔に正規店で購入しました。



写真のように、使用に伴う傷や汚れなどあります。



写真の付属の不織布カバーに入れて、ビニール袋や段ボールなど入れて宅急便での発送予定です。

多少圧縮する可能性もあります。



中古品・ヴィンテージ品にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。





柄/種類···レザー・スウェード系