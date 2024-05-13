♡︎kate spade♡︎ショルダーバッグ・ハンドバッグ

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ケイトスペードニューヨーク

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商品の詳細

ケイトスペードの2wayバッグです✧︎
本体に目立つような傷や擦れ汚れ等ございません✧︎*。
ただ、チャーム部分に傷がございます✳︎
色はブラックとグレージュです✳︎
合わせやすいカラーだと思います✧︎*。

5回程度の使用だと思います✳︎

商品の説明

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