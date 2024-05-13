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Pt900 　ブルートパーズ ダイヤモンドリング #10~11

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Pt900 　ブルートパーズ ダイヤモンドリング #10~11
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商品の詳細

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Pt900
ブランドマーク
IT3.02ct.()
0.03ct.(ダイヤモンド)

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