♡♡Pink♡♡さま専用

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ノーブル

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商品の詳細

NOBLE
【ALANITHEGREY】ペプラムヘムドレス
ご覧いただきましてありがとうございます♪


定価　３２.500円

試着のみの大変美品ですが、人の手に渡っております。中古の扱いとしてご理解をお願い致します。

インナー次第で長い期間お召しいただけます^^

サイズなど詳細は画像をご覧下さいませ。

タグはSサイズとなっておりますが、ワンサイズフリーです。

☆プロフ必読でお願い致します。

袖丈···長袖
季節感···春、秋、冬

☆プロフ必読でお願い致します。
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商品の説明

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