♡♡Pink♡♡さま専用

商品の詳細

NOBLE

【ALANITHEGREY】ペプラムヘムドレス

ご覧いただきましてありがとうございます♪





定価 ３２.500円



試着のみの大変美品ですが、人の手に渡っております。中古の扱いとしてご理解をお願い致します。



インナー次第で長い期間お召しいただけます^^



サイズなど詳細は画像をご覧下さいませ。



タグはSサイズとなっておりますが、ワンサイズフリーです。



☆プロフ必読でお願い致します。



袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬



☆プロフ必読でお願い致します。

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