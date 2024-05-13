♡PRADA長財布♡

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商品の詳細

何度か使用しましたが、大切に使っていたため大きな傷や汚れはありません(黒い小さな汚れは少しあります)

お色味は濃いピンクでとても可愛い色です♡
箱もお付けいたします！

商品の説明

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