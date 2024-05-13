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天然 エメラルド ダイヤ バングル1.8ct k18 ¥
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商品の詳細
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高級ジュエリー！
天然エメラルドにk18
さらに南ア天然ダイヤモンド
メイン石:1.8カラット
金の重さ:12.5g
脇石:天然ダイヤ:0.16ct
材質:k18
□国内写真付き鑑定書発行可能
2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
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商品の説明
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⭐天然 エメラルド ダイヤ バングル k18 1.69ctの通販 by Rui｜ラクマ
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