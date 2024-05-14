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LOWANDER BIG EASY TOTE 8 ロウワンダー
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￥1980税込
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商品の詳細
〈COMMENT〉
●WATERPROOF
〈SPEC〉
●カラー/YELLOE(ボディ)×RED(しぼりコード)
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう撮影していますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
●サイズ/ONESIZE
〈MATERIAL〉
●TOP/NYLON
●FRONT/NYLON
●BACK/NYLON
●BOTTOM/NYLON
〈SIZECHART〉
●H/370mm(ボディ部分),50mm(しぼり部分):T/L420mm
●W/490mm
●D/150mm(楕円の最長部分)
●ショルダー/480mm〜1040mm
●WATERPROOF
〈SPEC〉
●カラー/YELLOE(ボディ)×RED(しぼりコード)
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう撮影していますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
●サイズ/ONESIZE
〈MATERIAL〉
●TOP/NYLON
●FRONT/NYLON
●BACK/NYLON
●BOTTOM/NYLON
〈SIZECHART〉
●H/370mm(ボディ部分),50mm(しぼり部分):T/L420mm
●W/490mm
●D/150mm(楕円の最長部分)
●ショルダー/480mm〜1040mm
商品の説明
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