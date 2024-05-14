  • 【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント
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【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント

サマンサヴェガ

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2294税込

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【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント
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商品の詳細

新品未使用です。

オンライン完売商品です。

サマンサベガ大人気のリボンモチーフのショルダーバッグです。

鮮やかなミントカラーにホワイトリボンとビジューが大人可愛いデザインです。

小ぶりながら長財布も入り、機能性も抜群です。

カラー：ミント

サイズ：幅22cm/高さ16cm/マチ7.5cm/ショルダー：最長121cm最短104cm

追加のお値下げ不可商品となります。

商品の説明

【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント
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