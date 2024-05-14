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【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント
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￥2294税込
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商品の詳細
新品未使用です。
オンライン完売商品です。
サマンサベガ大人気のリボンモチーフのショルダーバッグです。
鮮やかなミントカラーにホワイトリボンとビジューが大人可愛いデザインです。
小ぶりながら長財布も入り、機能性も抜群です。
カラー：ミント
サイズ：幅22cm/高さ16cm/マチ7.5cm/ショルダー：最長121cm最短104cm
追加のお値下げ不可商品となります。
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サマンサベガ大人気のリボンモチーフのショルダーバッグです。
鮮やかなミントカラーにホワイトリボンとビジューが大人可愛いデザインです。
小ぶりながら長財布も入り、機能性も抜群です。
カラー：ミント
サイズ：幅22cm/高さ16cm/マチ7.5cm/ショルダー：最長121cm最短104cm
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商品の説明
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダー ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダー ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダー ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダー ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフハンドバッグ ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダーバッグ (ミント)
2023年最新】サマンサヴェガ/ショルダーバッグの人気アイテム - メルカリ
サマンサベガ SAMANTHAVEGA パステルカラーリボンモチーフショルダー ...
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