【最終値下げ★新品未使用】サマンサベガ パステルリボン ショルダーバッグ ミント

商品の詳細

新品未使用です。



オンライン完売商品です。



サマンサベガ大人気のリボンモチーフのショルダーバッグです。



鮮やかなミントカラーにホワイトリボンとビジューが大人可愛いデザインです。



小ぶりながら長財布も入り、機能性も抜群です。



カラー：ミント



サイズ：幅22cm/高さ16cm/マチ7.5cm/ショルダー：最長121cm最短104cm



追加のお値下げ不可商品となります。