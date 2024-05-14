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CIAOPANIC TYPY \u0026 moussy ガウン パーカー

チャオパニックティピー

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CIAOPANIC TYPY \u0026 moussy ガウン パーカー
CIAOPANIC TYPY \u0026 moussy ガウン パーカー
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商品の詳細

チャオパニックティピー
赤・紺・緑・黄色のチェック
サイズONE
着丈96cm、身幅55cm
ゆったり羽織れます
ボタンなしのガウンタイプ
両方ポケットあり
後ろ切り込み入ってます
ネップのあるネル素材なので毛玉や毛羽立ちあります


アズールバイマウジー
オレンジ系
スウェットパーカー
サイズM
平置き:着丈53cm、身幅80cm
ゆったりして、フード大きめでカワイイです
着丈が短く感じるかもですが、身幅が大きいのでそこまで気にならないかと思います
サイドにスリット、前にポケットあり
シミや破れ、毛玉など目立つ難はなく状態は良いかと思います


バラ売り・お値下げ不可（宅急便60〜80サイズ）です
素人採寸なので若干の誤差が出る場合もあります
たたみじわあります
小さく畳んでの発送になります

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商品の説明

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