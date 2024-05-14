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CIAOPANIC TYPY \u0026 moussy ガウン パーカー
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￥1688税込
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商品の詳細
チャオパニックティピー
赤・紺・緑・黄色のチェック
サイズONE
着丈96cm、身幅55cm
ゆったり羽織れます
ボタンなしのガウンタイプ
両方ポケットあり
後ろ切り込み入ってます
ネップのあるネル素材なので毛玉や毛羽立ちあります
アズールバイマウジー
オレンジ系
スウェットパーカー
サイズM
平置き:着丈53cm、身幅80cm
ゆったりして、フード大きめでカワイイです
着丈が短く感じるかもですが、身幅が大きいのでそこまで気にならないかと思います
サイドにスリット、前にポケットあり
シミや破れ、毛玉など目立つ難はなく状態は良いかと思います
バラ売り・お値下げ不可（宅急便60〜80サイズ）です
素人採寸なので若干の誤差が出る場合もあります
たたみじわあります
小さく畳んでの発送になります
journalstandard
ロデオクラウンズ
Ungrid
AZUL
moussy
bulledesavon
CHILDWOMAN
サマンサモスモス
ピュアルセシン
nikoand…
ローリーズファーム
BEAMS
ハートマーケット
CIAOPANICTYPY
スタディオクリップ
キューブシュガー
RNA
CEPO
LEE
赤・紺・緑・黄色のチェック
サイズONE
着丈96cm、身幅55cm
ゆったり羽織れます
ボタンなしのガウンタイプ
両方ポケットあり
後ろ切り込み入ってます
ネップのあるネル素材なので毛玉や毛羽立ちあります
アズールバイマウジー
オレンジ系
スウェットパーカー
サイズM
平置き:着丈53cm、身幅80cm
ゆったりして、フード大きめでカワイイです
着丈が短く感じるかもですが、身幅が大きいのでそこまで気にならないかと思います
サイドにスリット、前にポケットあり
シミや破れ、毛玉など目立つ難はなく状態は良いかと思います
バラ売り・お値下げ不可（宅急便60〜80サイズ）です
素人採寸なので若干の誤差が出る場合もあります
たたみじわあります
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商品の説明
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OSORO】【袖取り外し可能】マルチウェイフード付きコート | CIAOPANIC ...
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