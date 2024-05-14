CIAOPANIC TYPY \u0026 moussy ガウン パーカー

商品の詳細

チャオパニックティピー

赤・紺・緑・黄色のチェック

サイズONE

着丈96cm、身幅55cm

ゆったり羽織れます

ボタンなしのガウンタイプ

両方ポケットあり

後ろ切り込み入ってます

ネップのあるネル素材なので毛玉や毛羽立ちあります





アズールバイマウジー

オレンジ系

スウェットパーカー

サイズM

平置き:着丈53cm、身幅80cm

ゆったりして、フード大きめでカワイイです

着丈が短く感じるかもですが、身幅が大きいのでそこまで気にならないかと思います

サイドにスリット、前にポケットあり

シミや破れ、毛玉など目立つ難はなく状態は良いかと思います





バラ売り・お値下げ不可（宅急便60〜80サイズ）です

素人採寸なので若干の誤差が出る場合もあります

たたみじわあります

小さく畳んでの発送になります



journalstandard

ロデオクラウンズ

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