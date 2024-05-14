草間彌生コラボ新品 ネバ−フルMMのポーチ - ポーチ/バニティ

商品の詳細

草間彌生コラボラインのネバ−フルMMに付属されていたポーチです。小物入れやお財布としても使えそうですが、出番がないために出品します。2023.6に百貨店のルィヴィトン正規店にて購入しました。購入証明もあります。ヌメ皮部分も日焼けしていません。新品未使用ですが個人保管のため神経質な方はご遠慮くださいませ。他のバックに付けて持ってもかわいいですし、そのまま持ってもかわいいと思います。