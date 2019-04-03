theory パンツ

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商品の詳細

昨年購入しました。

数回着用しましたが綺麗な状態だと思います。



usedご理解いただける方にお譲りします。



股下665(平置き)薄いピンク



折りたたんで発送させて頂きます。