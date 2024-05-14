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松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ Pt900 D0.18ct
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￥72800税込
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商品の詳細
★商品詳細★
新品未使用
商品名：松沢安行ダイヤモンド翡翠帯留ブローチ Pt900D0.18ct
一点物作家デザイナーペンダントトップ
■形状
帯留 ブローチ
■地金
Pt900
■総重量
約２２.８g
■ダイヤモンドの重量
トータル0.18ct
カラーレス VVSクラス
■本体サイズ
縦約30mm 横約55mm
■状態
新品未使用
■定価
￥1,155,000
カラー···グリーン
アクセサリー材質···プラチナ
アクセサリー装飾···ダイヤモンド
お客様に、心から
買って良かったと思って頂ける品を
出品させていただいております
新品未使用
商品名：松沢安行ダイヤモンド翡翠帯留ブローチ Pt900D0.18ct
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帯留 ブローチ
■地金
Pt900
■総重量
約２２.８g
■ダイヤモンドの重量
トータル0.18ct
カラーレス VVSクラス
■本体サイズ
縦約30mm 横約55mm
■状態
新品未使用
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￥1,155,000
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アクセサリー材質···プラチナ
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商品の説明
2023年最新】松沢安行の人気アイテム - メルカリ
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