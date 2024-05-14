  • 松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ　Pt900 D0.18ct
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松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ　Pt900 D0.18ct

Pspoon

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松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ　Pt900 D0.18ct
松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ　Pt900 D0.18ct
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商品の詳細

★商品詳細★

新品未使用

商品名：松沢安行ダイヤモンド翡翠帯留ブローチ　Pt900D0.18ct

一点物作家デザイナーペンダントトップ
■形状
　帯留　ブローチ
■地金
　Pt900
■総重量
　約２２.８g
■ダイヤモンドの重量
　トータル0.18ct
カラーレス　VVSクラス
　
■本体サイズ
　縦約30mm　横約55mm
　
■状態
　新品未使用

■定価
　￥1,155,000

カラー···グリーン
アクセサリー材質···プラチナ
アクセサリー装飾···ダイヤモンド

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商品の説明

松沢安行 ダイヤモンド 翡翠 帯留 ブローチ　Pt900 D0.18ct
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