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大判、手染めアレキカラー、シルクカシミヤショール（美品）

Fspoon

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大判、手染めアレキカラー、シルクカシミヤショール（美品）
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商品の詳細

手染め、アレキカラー
お値段交渉可能です。
タグ付き　　
素材
カシミヤ70%
絹　　　30%
Size　　60×160
最後から二番目の写真の倍の長さです。
照らす光の照らす種類によって色が変わるアレキカラー、希少価値の高い商品です。

商品の説明

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