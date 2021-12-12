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ラルコバレーノ二つ折り財布
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￥5825税込
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商品の詳細
L'arcobaleno
【翁安芸さんコラボ】スマートカードウォレット
カラー：ピオニーピンク（コラボ限定カラー）
素材：ゴートレザー（山羊革）
定価：29,700円
仕様：ジップ開閉式小銭入れ
金具カラー：ゴールド
サイズ：幅×高さ×厚み8.8×11×1.5
付属品：保存箱、ギャランティカード
使用期間2週間程で小銭入れに汚れはあります
箱と保存袋がありますが箱には薄汚れがあります
外見は写真の通り綺麗です。
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カラー：ピオニーピンク（コラボ限定カラー）
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定価：29,700円
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サイズ：幅×高さ×厚み8.8×11×1.5
付属品：保存箱、ギャランティカード
使用期間2週間程で小銭入れに汚れはあります
箱と保存袋がありますが箱には薄汚れがあります
外見は写真の通り綺麗です。
商品の説明
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