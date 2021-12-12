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ラルコバレーノ二つ折り財布

ラルコバレーノ

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ラルコバレーノ二つ折り財布
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商品の詳細

L'arcobaleno


【翁安芸さんコラボ】スマートカードウォレット
カラー：ピオニーピンク（コラボ限定カラー）


素材：ゴートレザー（山羊革）
定価：29,700円
仕様：ジップ開閉式小銭入れ
金具カラー：ゴールド


サイズ：幅×高さ×厚み8.8×11×1.5
付属品：保存箱、ギャランティカード


使用期間2週間程で小銭入れに汚れはあります
箱と保存袋がありますが箱には薄汚れがあります

外見は写真の通り綺麗です。

商品の説明

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