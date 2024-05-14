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エルメス　ツイリー　ガルドローブポップ　未使用タグ付き

エルメス

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商品の詳細

エルメス　人気のガルドローブポップです。

国内正規店購入
刺繍が可愛いです。
ツイリーが増えすぎたので、お譲りしたいと思います。

【詳細】
・サイズ：縦5㎝×横86㎝
・素材：シルク100%
・仕様：GardeRobePopガルドローブポップ

お箱ご希望の方はプラス500円でおつけ可能です。

商品の説明

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