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エルメス ツイリー ガルドローブポップ 未使用タグ付き
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商品の詳細
エルメス 人気のガルドローブポップです。
国内正規店購入
刺繍が可愛いです。
ツイリーが増えすぎたので、お譲りしたいと思います。
【詳細】
・サイズ：縦5㎝×横86㎝
・素材：シルク100%
・仕様：GardeRobePopガルドローブポップ
お箱ご希望の方はプラス500円でおつけ可能です。
国内正規店購入
刺繍が可愛いです。
ツイリーが増えすぎたので、お譲りしたいと思います。
【詳細】
・サイズ：縦5㎝×横86㎝
・素材：シルク100%
・仕様：GardeRobePopガルドローブポップ
お箱ご希望の方はプラス500円でおつけ可能です。
商品の説明
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