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新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド ファーレルニッサ ウォレット 長財布
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￥8800税込
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商品の詳細
VivienneWestwoodファーレルニッサ長財布グレーマルチカラープリント
サイズ
縦幅:約10.5cm横幅:約19cmマチ幅:約3.5cm、素人寸法です。
カラー グレー系
素材 牛革
新品未使用
仕様
開閉：スナップ式
内側：ファスナー付きコインケース×1
コンパートメント（札入れスペース）×2
オープンポケット×2
カードケース×16
ヴィヴィアンの個性的でかわいい長財布です。
ヴィヴィアンらしいイラストがプリントされ、オーブも付いて完璧です。
カードを大容量に収納でき、コインケースはL時ファスナーなので、機能性もバッチリです。
サイズ
縦幅:約10.5cm横幅:約19cmマチ幅:約3.5cm、素人寸法です。
カラー グレー系
素材 牛革
新品未使用
仕様
開閉：スナップ式
内側：ファスナー付きコインケース×1
コンパートメント（札入れスペース）×2
オープンポケット×2
カードケース×16
ヴィヴィアンの個性的でかわいい長財布です。
ヴィヴィアンらしいイラストがプリントされ、オーブも付いて完璧です。
カードを大容量に収納でき、コインケースはL時ファスナーなので、機能性もバッチリです。
商品の説明
新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド ファーレルニッサ ウォレット ...
新品未使用】ヴィヴィアン ウエストウッド 長財布-
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