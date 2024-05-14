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新品未使用　ヴィヴィアンウエストウッド　ファーレルニッサ ウォレット　長財布

ヴィヴィアンウエストウッド

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8800税込

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新品未使用　ヴィヴィアンウエストウッド　ファーレルニッサ ウォレット　長財布
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商品の詳細

VivienneWestwoodファーレルニッサ長財布グレーマルチカラープリント

サイズ　
縦幅:約10.5cm横幅:約19cmマチ幅:約3.5cm、素人寸法です。

カラー　グレー系

素材　牛革

新品未使用

仕様
開閉：スナップ式
内側：ファスナー付きコインケース×1
コンパートメント（札入れスペース）×2
オープンポケット×2
カードケース×16

ヴィヴィアンの個性的でかわいい長財布です。

ヴィヴィアンらしいイラストがプリントされ、オーブも付いて完璧です。

カードを大容量に収納でき、コインケースはL時ファスナーなので、機能性もバッチリです。

商品の説明

新品未使用　ヴィヴィアンウエストウッド　ファーレルニッサ ウォレット　長財布
新品未使用 ヴィヴィアンウエストウッド ファーレルニッサ ウォレット ...

新品未使用　ヴィヴィアンウエストウッド　ファーレルニッサ ウォレット　長財布
新品未使用】ヴィヴィアン ウエストウッド 長財布-

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