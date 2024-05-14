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美品 フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー
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￥7007税込
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商品の詳細
大人気 FURLAフルラショルダーバッグ
ハンドバッグ2way テッサチャームグレーレザー
大手リサイクルショップで購入しました。
ファスナー部分にちょっとした汚れがございますが、全体的に綺麗でまだまだお使い頂けるかと思います！
○サイズ
縦:20.5cm
横:28cm
マチ:12cm
ショルダー紐:105~123cm
平置き実寸。
着画はお断りします。
○素材
サフィアーノレザー革
グレージュ
ライトグレー
灰色
グレー
バッグ、ショルダー、保存袋 の出品です！
ハンドバッグ2way テッサチャームグレーレザー
大手リサイクルショップで購入しました。
ファスナー部分にちょっとした汚れがございますが、全体的に綺麗でまだまだお使い頂けるかと思います！
○サイズ
縦:20.5cm
横:28cm
マチ:12cm
ショルダー紐:105~123cm
平置き実寸。
着画はお断りします。
○素材
サフィアーノレザー革
グレージュ
ライトグレー
灰色
グレー
バッグ、ショルダー、保存袋 の出品です！
商品の説明
美品FURLA ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way テッサ グレージュ ...
☆美品☆フルラ テッサ ミニサイズ 2way ハンドバッグ グレージュ ...
新品 FURLA フルラ 2wayバック テッサミニ ミニ ショルダーバッグ-
美品】FURLA フルラ テッサ 2way サフィアーノレザー グレー-
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FURLA(フルラ) ハンドバッグ グレー レザー | tradexautomotive.com
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