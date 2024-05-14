美品　フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー

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商品の詳細

大人気 FURLAフルラショルダーバッグ

ハンドバッグ2way テッサチャームグレーレザー



大手リサイクルショップで購入しました。

ファスナー部分にちょっとした汚れがございますが、全体的に綺麗でまだまだお使い頂けるかと思います！



○サイズ

縦:20.5cm

横:28cm

マチ:12cm

ショルダー紐:105~123cm



平置き実寸。

着画はお断りします。



○素材

サフィアーノレザー革



グレージュ

ライトグレー

灰色

グレー



バッグ、ショルダー、保存袋 の出品です！