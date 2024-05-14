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美品　フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー

フルラ

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美品　フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー
美品　フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー
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商品の詳細

大人気　FURLAフルラショルダーバッグ
ハンドバッグ2way　テッサチャームグレーレザー

大手リサイクルショップで購入しました。
ファスナー部分にちょっとした汚れがございますが、全体的に綺麗でまだまだお使い頂けるかと思います！

○サイズ
縦:20.5cm
横:28cm
マチ:12cm
ショルダー紐:105~123cm

平置き実寸。
着画はお断りします。

○素材
サフィアーノレザー革

グレージュ　
ライトグレー
灰色
グレー

バッグ、ショルダー、保存袋　の出品です！

商品の説明

美品　フルラ ショルダーバッグ 2way テッサ グレー
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