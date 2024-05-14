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商品の詳細

大きいサイズ レディース 秋冬 コート アウター 長袖



【L】バスト約94cm丈約76cm肩幅約37.5cm袖丈約57cm

【XL】バスト約102cm丈約77cm肩幅約39cm袖丈約58cm

【XXL】バスト約108cm丈約78cm肩幅約40.5cm袖丈約59cm

【3XL】バスト約114cm丈約79cm肩幅約42cm袖丈約60cm

【4XL】バスト約120cm丈約80cm肩幅約43.5cm袖丈約61cm



※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます

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