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大きいサイズ レディース 秋冬 コート アウター 長袖
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商品の詳細
【L】バスト約94cm丈約76cm肩幅約37.5cm袖丈約57cm
【XL】バスト約102cm丈約77cm肩幅約39cm袖丈約58cm
【XXL】バスト約108cm丈約78cm肩幅約40.5cm袖丈約59cm
【3XL】バスト約114cm丈約79cm肩幅約42cm袖丈約60cm
【4XL】バスト約120cm丈約80cm肩幅約43.5cm袖丈約61cm
※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます
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商品の説明
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