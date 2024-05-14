【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス

商品の詳細

数年前に購入したリリーブラウンのワンピースです。

ワンピースと同じ素材・柄のポーチ付き。



色は1枚目の画像が最も実物に近い色です。

157cmが着用した場合、くるぶしあたりまでの丈です。



カラー···ブルー

袖丈···袖なし

季節感···夏



#Lilybrown

#リリーブラウン

#ワンピース

#ドレス

#ブルー

#リゾート

#旅行

#海外旅行