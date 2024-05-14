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【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス
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￥2880税込
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商品の詳細
数年前に購入したリリーブラウンのワンピースです。
ワンピースと同じ素材・柄のポーチ付き。
色は1枚目の画像が最も実物に近い色です。
157cmが着用した場合、くるぶしあたりまでの丈です。
カラー···ブルー
袖丈···袖なし
季節感···夏
#Lilybrown
#リリーブラウン
#ワンピース
#ドレス
#ブルー
#リゾート
#旅行
#海外旅行
ワンピースと同じ素材・柄のポーチ付き。
色は1枚目の画像が最も実物に近い色です。
157cmが着用した場合、くるぶしあたりまでの丈です。
カラー···ブルー
袖丈···袖なし
季節感···夏
#Lilybrown
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商品の説明
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