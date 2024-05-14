  • 【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス
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【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス

リリーブラウン

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2880税込

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【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス
【Lily Brown(リリーブラウン)】ジャガードワンピース ドレス
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商品の詳細

数年前に購入したリリーブラウンのワンピースです。
ワンピースと同じ素材・柄のポーチ付き。

色は1枚目の画像が最も実物に近い色です。
157cmが着用した場合、くるぶしあたりまでの丈です。

カラー···ブルー
袖丈···袖なし
季節感···夏

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#ブルー
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#海外旅行

商品の説明

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