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【美品】Ampersand アンパサンド タンニングレザードクターバッグL
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￥4305税込
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商品の詳細
タンニングレザードクターバッグL
2-3回ほど使用しましたが、
使用する機会が無いため出品致します。
使用後は、型崩れ防止のため購入時から入っていた詰め物を入れていました。
チャック持ち手裏側に少しほつれがありますが、
気にならない程度だと思います。(画像3参照)
バック底面の金具は写真4.5を参照にご確認下さい。
防水対策をして発送致します。
商品の説明
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