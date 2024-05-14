【美品】Ampersand アンパサンド タンニングレザードクターバッグL

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商品の詳細

Ampersandアンパサンド

タンニングレザードクターバッグL



2-3回ほど使用しましたが、

使用する機会が無いため出品致します。



使用後は、型崩れ防止のため購入時から入っていた詰め物を入れていました。



チャック持ち手裏側に少しほつれがありますが、

気にならない程度だと思います。(画像3参照)



バック底面の金具は写真4.5を参照にご確認下さい。



防水対策をして発送致します。