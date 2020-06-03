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HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
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￥4950税込
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商品の詳細
HERZのOrgan口枠型ショルダーバッグ(M-7)Sサイズ ナチュラルです。
革：ミッスーリレザー
購入後3ヶ月ほど使用し、その後暗所にて保管していました。
革と金具は経年変化が少し進み傷もありますが、全体的には型崩れもなく綺麗な状態です。
付属のタグと鍵もあります。
『まとめ買い機能』以外でのお値下げ依頼やお取り置きは対応しておりません。
申し訳ありませんがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
革：ミッスーリレザー
購入後3ヶ月ほど使用し、その後暗所にて保管していました。
革と金具は経年変化が少し進み傷もありますが、全体的には型崩れもなく綺麗な状態です。
付属のタグと鍵もあります。
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申し訳ありませんがご理解のほど、よろしくお願いいたします。
商品の説明
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
HERZ Organ 口枠型ショルダーバッグ(M-7) Sサイズ ナチュラル
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