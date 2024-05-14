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24 BIRKENSTOCK
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商品の詳細
一度はご覧になってイイネを下さった方、初めての方、実はこの靴は依頼があり、専用に入れて、そのまま、フェイドアウトされた出品物です。 写真をご覧の通り、まだまだハケマス。革もお手入れが出来るか方になんとか復活させて履いてほしいです。目立つ傷はありません。表面は汚れでなく、革独特の劣化、だと靴やさんに言われ,数千円でクリーニングに出せば驚くほどミチガエル、とのアドバイスも受けましたがその数千円が出せないとのとBIRKENのほんとの意味でのファンさんに履いてほしいとの思いで出品します。お値段交渉は即購入のみの方だけお願いします。
商品の説明
BIRKENSTOCK / ビルケンシュトック | フラットサンダル | 24 |
ドイツ製 サンダル 24 BIRKENSTOCK ビルケンシュトックNR3361 | フリマアプリ ラクマ
ビルケンシュトック リオ 37 24センチ - サンダル
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