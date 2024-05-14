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クリスチャンディオール

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Christian Dior ブックミディアムトートバッグです
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商品の詳細

ChristianDiorブックミディアムトートバッグです

覧頂きありがとうございます(^_^)

クリスチャンディオール

種類:トートバッグ

素材:キャンバスと

サイズ約：縦36cm横24cmマチ14cmと

付属品：保存用袋

【注意事項】
こちらは海外の並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入したものです。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

お使いのモニター環境により、色の見え方が異なる場合がございます。

素人採寸ですので、多少の誤差があります。
予めご了承ください。

私たちは通常の袋で商品を発送しています、ご了承いただけますようお願い申し上げます

すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。

宜しくお願い致します。

商品の説明

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