A97【大きいサイズ】花柄ジャケット（17／４L相当）日本製　ヴィンテージ　紺

商品の詳細

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■生地

やや薄手 ポリエステル100%



■色柄

紺ネイビー系 花柄 総柄



■状態

特に目立つ大きな傷汚れ等はございません。





■サイズ 17BR

平置き実寸（cm）⚠️実寸サイズ参考

着丈71

肩幅44

身幅58

袖丈46





【商品情報】レディース

七部袖 裏地付き 肩パッド（取り外し不可）

サイドポケット付き ゆったり ビンテージ

日本製 MADEINJAPAN



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メンズやレディースなど多数出品しております。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。バックや靴もございます。

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カラー···ブルー

柄・デザイン···花柄

ジップ・ボタン···ボタン留め