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A97【大きいサイズ】花柄ジャケット（17／４L相当）日本製 ヴィンテージ 紺
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￥1747税込
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商品の詳細
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■生地
やや薄手 ポリエステル100%
■色柄
紺ネイビー系 花柄 総柄
■状態
特に目立つ大きな傷汚れ等はございません。
■サイズ 17BR
平置き実寸（cm）⚠️実寸サイズ参考
着丈71
肩幅44
身幅58
袖丈46
【商品情報】レディース
七部袖 裏地付き 肩パッド（取り外し不可）
サイドポケット付き ゆったり ビンテージ
日本製 MADEINJAPAN
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#Bob♡プロフにお得情報掲載中
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メンズやレディースなど多数出品しております。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。バックや靴もございます。
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プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪
カラー···ブルー
柄・デザイン···花柄
ジップ・ボタン···ボタン留め
■生地
やや薄手 ポリエステル100%
■色柄
紺ネイビー系 花柄 総柄
■状態
特に目立つ大きな傷汚れ等はございません。
■サイズ 17BR
平置き実寸（cm）⚠️実寸サイズ参考
着丈71
肩幅44
身幅58
袖丈46
【商品情報】レディース
七部袖 裏地付き 肩パッド（取り外し不可）
サイドポケット付き ゆったり ビンテージ
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カラー···ブルー
柄・デザイン···花柄
ジップ・ボタン···ボタン留め
商品の説明
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