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A97【大きいサイズ】花柄ジャケット（17／４L相当）日本製　ヴィンテージ　紺

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A97【大きいサイズ】花柄ジャケット（17／４L相当）日本製　ヴィンテージ　紺
A97【大きいサイズ】花柄ジャケット（17／４L相当）日本製　ヴィンテージ　紺
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商品の詳細

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■生地
やや薄手　ポリエステル100%

■色柄
紺ネイビー系　花柄　総柄

■状態
特に目立つ大きな傷汚れ等はございません。


■サイズ　17BR
平置き実寸（cm）⚠️実寸サイズ参考
着丈71
肩幅44
身幅58
袖丈46


【商品情報】レディース　
七部袖　裏地付き　肩パッド（取り外し不可）
サイドポケット付き　ゆったり　ビンテージ
日本製　MADEINJAPAN

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メンズやレディースなど多数出品しております。パンツやデニム、ボトムス、スカート、ワンピースなどおすすめの商品もございます。トップスやブラウス、Tシャツ、シャツ、カーディガンをお探しの方にもおすすめです。バックや靴もございます。
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プロフィールに注意書きございます。お気軽にコメント下さい♪
カラー···ブルー
柄・デザイン···花柄
ジップ・ボタン···ボタン留め

商品の説明

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