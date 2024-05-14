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COACH 二つ折り財布 クロスグレーン レザー 6390 ベージュ
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￥4510税込
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
COACH二つ折り財布ラグジュアリークロスグレーンレザーミディアムコーナージップウォレット6390ベージュ
【特長】
・ベージューの型押しレザーにベルトのロゴ金具がオシャレな二つ折り財布です。
・ホックベルト開閉でカードポケットやパスケース、L字ファスナーの小銭入れとコンパクトながら収納力も機能性も高く、セカンド財布としても使えるミニ財布です。
【仕様】
・品番：6390
・サイズ等：幅130mm×高さ90mm×厚さ25mm、重さ120g
・構成：間口ホック付ベルト開閉
前面小銭入れ
内部札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1
・素材：型押しレザー
・カラー：ベージュ
・付属品：ケアカード
※アウトレット・並行輸入品になります。
ご自分へのご褒美に、あるいは大切な人に。
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COACH二つ折り財布ラグジュアリークロスグレーンレザーミディアムコーナージップウォレット6390ベージュ
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・ホックベルト開閉でカードポケットやパスケース、L字ファスナーの小銭入れとコンパクトながら収納力も機能性も高く、セカンド財布としても使えるミニ財布です。
【仕様】
・品番：6390
・サイズ等：幅130mm×高さ90mm×厚さ25mm、重さ120g
・構成：間口ホック付ベルト開閉
前面小銭入れ
内部札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1
・素材：型押しレザー
・カラー：ベージュ
・付属品：ケアカード
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商品の説明
コーチ アウトレットCOACHレザー二つ折り財布6390ベージュ訳あり
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