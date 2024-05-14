COACH 二つ折り財布 クロスグレーン レザー 6390 ベージュ

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COACH二つ折り財布ラグジュアリークロスグレーンレザーミディアムコーナージップウォレット6390ベージュ



【特長】

・ベージューの型押しレザーにベルトのロゴ金具がオシャレな二つ折り財布です。

・ホックベルト開閉でカードポケットやパスケース、L字ファスナーの小銭入れとコンパクトながら収納力も機能性も高く、セカンド財布としても使えるミニ財布です。



【仕様】

・品番：6390

・サイズ等：幅130mm×高さ90mm×厚さ25mm、重さ120g

・構成：間口ホック付ベルト開閉

前面小銭入れ

内部札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1

・素材：型押しレザー

・カラー：ベージュ

・付属品：ケアカード



※アウトレット・並行輸入品になります。



ご自分へのご褒美に、あるいは大切な人に。



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