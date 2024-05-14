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COACH 二つ折り財布 クロスグレーン レザー 6390 ベージュ

コーチ

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COACH 二つ折り財布 クロスグレーン レザー 6390 ベージュ
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

COACH二つ折り財布ラグジュアリークロスグレーンレザーミディアムコーナージップウォレット6390ベージュ

【特長】
・ベージューの型押しレザーにベルトのロゴ金具がオシャレな二つ折り財布です。
・ホックベルト開閉でカードポケットやパスケース、L字ファスナーの小銭入れとコンパクトながら収納力も機能性も高く、セカンド財布としても使えるミニ財布です。

【仕様】
・品番：6390
・サイズ等：幅130mm×高さ90mm×厚さ25mm、重さ120g
・構成：間口ホック付ベルト開閉
　　　　前面小銭入れ
　　　　内部札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1
・素材：型押しレザー
・カラー：ベージュ
・付属品：ケアカード

※アウトレット・並行輸入品になります。

ご自分へのご褒美に、あるいは大切な人に。

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商品の説明

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