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Hermes エルメス POP H ポップ ネックレス

エルメス

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

エルメスの一番人気色。

エルメス店舗にて購入した正規品です。
色が自身に合わなかったため出品いたします。
数回しか着用していません。

即購入OK！
値切り不可！

商品の説明

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