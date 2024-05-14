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プラダ ノベルティ ショルダーバッグ:
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￥114税込
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商品の詳細
素材···ナイロン
カラー···ブラック
(新品未使用)
プラダ
ノベルティ
ショルダーバッグ
size
バック
縦18cm
横25cm
マチ7cm
ポーチ
縦13cm
横9cm
マチ2cm
ショルダー
約110cm
内ポケット２つ
素材 ナイロン
素人採寸ですので誤差はご了承下さい。
家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。
即購入OKです^^
お値下げ不可となりますm(__)m
購入希望です等のコメント不要です。
カラー···ブラック
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プラダ
ノベルティ
ショルダーバッグ
size
バック
縦18cm
横25cm
マチ7cm
ポーチ
縦13cm
横9cm
マチ2cm
ショルダー
約110cm
内ポケット２つ
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商品の説明
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PRADA ノベルティー ショルダーバッグ | labiela.com
プラダ ノベルティ ショルダーバッグ PRADA | www.tanozluce.com
PRADA ショルダーバッグ ノベルティ | tradexautomotive.com
プラダノベルティバッグ | www.nuusrl.it
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