商品の詳細

素材···ナイロン

カラー···ブラック



(新品未使用)

プラダ

ノベルティ

ショルダーバッグ



size

バック

縦18cm

横25cm

マチ7cm



ポーチ

縦13cm

横9cm

マチ2cm



ショルダー

約110cm



内ポケット２つ

素材 ナイロン



素人採寸ですので誤差はご了承下さい。



家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。

即購入OKです^^



お値下げ不可となりますm(__)m

購入希望です等のコメント不要です。