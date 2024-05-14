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プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ:

プラダ

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プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ:
プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ:
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

素材···ナイロン
カラー···ブラック

(新品未使用)
プラダ
ノベルティ
ショルダーバッグ

size
バック
縦18cm
横25cm
マチ7cm

ポーチ
縦13cm
横9cm
マチ2cm

ショルダー
約110cm

内ポケット２つ
素材　ナイロン

素人採寸ですので誤差はご了承下さい。

家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。
即購入OKです^^

お値下げ不可となりますm(__)m
購入希望です等のコメント不要です。

商品の説明

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PRADA ノベルティー ショルダーバッグ | labiela.com
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