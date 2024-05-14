エイミーイストワール ツートンレースマーメイドワンピース

商品の詳細

カラー···ネイビー

柄・デザイン···その他

袖丈···半袖

季節感···春、夏



即売り切れの人気商品です！

人気のネイビーです！

1枚でおしゃれにスタイルよく見せてくれます。

一度着用だけの美品です。

よろしくお願いします。



サイズ(cm)

：Sサイズ：バスト83cm着丈123cm袖丈20cmウエスト66cmヒップ92cm裾幅90cm