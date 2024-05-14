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エイミーイストワール ツートンレースマーメイドワンピース
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￥2774税込
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商品の詳細
カラー···ネイビー
柄・デザイン···その他
袖丈···半袖
季節感···春、夏
即売り切れの人気商品です！
人気のネイビーです！
1枚でおしゃれにスタイルよく見せてくれます。
一度着用だけの美品です。
よろしくお願いします。
サイズ(cm)
：Sサイズ：バスト83cm着丈123cm袖丈20cmウエスト66cmヒップ92cm裾幅90cm
柄・デザイン···その他
袖丈···半袖
季節感···春、夏
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サイズ(cm)
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商品の説明
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