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MIUMIU ミュウミュウ ハンドバッグ マテラッセ キルティング
- 販売価格 ：
-
￥7595税込
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商品の詳細
○購入元
ブランドリユース店
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
質屋・古物市場・ストア商品オークション
鑑定済商品
○アイテム
miumiuミュウミュウ
マテラッセ キルティング
羊革 ラムスキン ラムレザー
ゴールド金具 ハンドバッグ 黒
○サイズ
タテ30cm
ヨコ40cm
マチ5cm
ハンドル34cm
平置き実寸。
着画はお断りいたします。
○状態
金具に汚れ、全体的に使用感ありますが、ご使用いただく分には問題ありません。
○カラー
黒
○素材
羊革
○配送
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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○アイテム
miumiuミュウミュウ
マテラッセ キルティング
羊革 ラムスキン ラムレザー
ゴールド金具 ハンドバッグ 黒
○サイズ
タテ30cm
ヨコ40cm
マチ5cm
ハンドル34cm
平置き実寸。
着画はお断りいたします。
○状態
金具に汚れ、全体的に使用感ありますが、ご使用いただく分には問題ありません。
○カラー
黒
○素材
羊革
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商品の説明
【美品】◇ミュウミュウ◇ マテラッセ / キルティング / ショルダーバッグ
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