MIUMIU ミュウミュウ　ハンドバッグ　マテラッセ　キルティング

利用可

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在庫あり

商品の詳細

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品オークション

鑑定済商品



○アイテム

miumiuミュウミュウ

マテラッセ キルティング

羊革 ラムスキン ラムレザー

ゴールド金具 ハンドバッグ 黒



○サイズ

タテ30cm

ヨコ40cm

マチ5cm

ハンドル34cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

金具に汚れ、全体的に使用感ありますが、ご使用いただく分には問題ありません。



○カラー

黒



○素材

羊革



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





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