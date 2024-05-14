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MIUMIU ミュウミュウ　ハンドバッグ　マテラッセ　キルティング

ミュウミュウ

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MIUMIU ミュウミュウ　ハンドバッグ　マテラッセ　キルティング
MIUMIU ミュウミュウ　ハンドバッグ　マテラッセ　キルティング
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

○購入元
ブランドリユース店
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
質屋・古物市場・ストア商品オークション
鑑定済商品

○アイテム
miumiuミュウミュウ
マテラッセ　キルティング
羊革　ラムスキン　ラムレザー
ゴールド金具　ハンドバッグ　黒

○サイズ
タテ30cm
ヨコ40cm
マチ5cm
ハンドル34cm

平置き実寸。
着画はお断りいたします。


○状態
金具に汚れ、全体的に使用感ありますが、ご使用いただく分には問題ありません。

○カラー


○素材
羊革

○配送
簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。


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商品の説明

MIUMIU ミュウミュウ　ハンドバッグ　マテラッセ　キルティング
【美品】◇ミュウミュウ◇ マテラッセ / キルティング / ショルダーバッグ
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