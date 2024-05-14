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バーバリーズ 2way ショルダーバッグ レザー ノバチェック ロゴ型押し
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￥5160税込
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商品の詳細
Burberrysバーバリーズ2wayショルダーバッグハンドバッグレザーノバチェックロゴ型押しブラウン
【商品プロフィール】
数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます！
目立った傷・汚れ等無く比較的綺麗な状態です。
写真にて状態確認の上ご購入よろしくお願いします。
【カラー】
ブラウン
【サイズ（ｃｍ）】
タテ:18cm
ヨコ:23cm
マチ:8cm
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
【状態】B
S：新品、未使用
A：新品同様
B：色あせ少なく全体的に状態良好
C：多少の色あせ等あるが全体的に状態良好
D：特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル
E：全体的に状態が悪い
＊気になる汚れ等は写真でご確認くださいますようお願いいたします。
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目立った傷・汚れ等無く比較的綺麗な状態です。
写真にて状態確認の上ご購入よろしくお願いします。
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ブラウン
【サイズ（ｃｍ）】
タテ:18cm
ヨコ:23cm
マチ:8cm
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
【状態】B
S：新品、未使用
A：新品同様
B：色あせ少なく全体的に状態良好
C：多少の色あせ等あるが全体的に状態良好
D：特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル
E：全体的に状態が悪い
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商品の説明
Burberrys バーバリーズ ノヴァチェック ロゴ型押し ミニバッグ チェーン 2way ショルダーバッグ ベージュ×ブラウン vintage ヴィンテージ オールド sr4au4 | VintageShop solo powered by BASE
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Burberrys バーバリーズ ノヴァチェック ロゴ型押し ミニバッグ ...
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