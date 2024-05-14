【新品未使用】ジルスチュアートリボンポシェット ショルダーバッグ

商品の詳細

大人気のJILLbyJILLSTUARTのリボンポシェット



カラー:040



定価 10,780円（税込）

■新品未使用タグ付き



ジルスチュアートの不織布袋に入れて保管しておりました。(写真7枚目)





【商品説明】

JILLbyJILLSTUARTで大人気のリボンポシェット！フロントのBIGリボンが視線を奪う可愛いデザイン。引き手のファスナーには、ストーンとブランドロゴ入り。最低限の収納できるミニマルなサイズ感・小物ポケット付き。さらに背面に薄型ポケット付きで便利です。日常はもちろん、ちょっとしたお出かけや旅先など、シーンに合わせて活躍します。

※ショルダー調節・取り外し可能





サイズＦＲ

横22cm

高さ15.5cm

マチ7.5cm

ショルダー(調節可)120cm

重さ約390g





★プロフィールをご確認の上お手続きをよろしくお願いいたします★





※お値下げ不可





#JILLSTUART

#リボンポシェット

#JILLBYJILLSTUART



カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

カラー···ベージュ