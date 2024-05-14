  • 【新品未使用】ジルスチュアートリボンポシェット ショルダーバッグ
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【新品未使用】ジルスチュアートリボンポシェット ショルダーバッグ

ジルバイジルスチュアート

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2516税込

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【新品未使用】ジルスチュアートリボンポシェット ショルダーバッグ
【新品未使用】ジルスチュアートリボンポシェット ショルダーバッグ
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商品の詳細

大人気のJILLbyJILLSTUARTのリボンポシェット

カラー:040

定価　10,780円（税込）
■新品未使用タグ付き

ジルスチュアートの不織布袋に入れて保管しておりました。(写真7枚目)


【商品説明】
JILLbyJILLSTUARTで大人気のリボンポシェット！フロントのBIGリボンが視線を奪う可愛いデザイン。引き手のファスナーには、ストーンとブランドロゴ入り。最低限の収納できるミニマルなサイズ感・小物ポケット付き。さらに背面に薄型ポケット付きで便利です。日常はもちろん、ちょっとしたお出かけや旅先など、シーンに合わせて活躍します。
※ショルダー調節・取り外し可能


サイズＦＲ
横22cm
高さ15.5cm
マチ7.5cm
ショルダー(調節可)120cm
重さ約390g


★プロフィールをご確認の上お手続きをよろしくお願いいたします★


※お値下げ不可


#JILLSTUART
#リボンポシェット
#JILLBYJILLSTUART

カラー···ベージュ
柄・デザイン···無地
素材···ナイロン
カラー···ベージュ

商品の説明

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