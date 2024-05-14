kate spade ショルダーバッグ

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ケイトスペードニューヨーク

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商品の詳細

【カラー】
ベージュ
【素材】
レザー
【サイズ】
縦：約26cm、横：約30cm（上部）/約23cm（底部）、幅：約6cm、ショルダー長さ：約119cm
【仕様】
開閉方法：ファスナー開閉式
内側：オープンポケット×1
外側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1

現在２万円越えで売られている商品です！
少々傷がありますが目立ちません(３枚目参照)

商品の説明

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