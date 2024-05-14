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ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
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￥10290税込
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商品の詳細
3段の深いマチ付きの日常使いで活躍するショルダーバッグです。
目立った傷、汚れ等は表革、内張には有りませんがストラップのベース金属に一部細かいキズがあります。
写真でご確認下さい。
幅:約30cm、高さ:約18cm、マチ:15cm(最大)、ストラップ:98.5cm(革部のみ最大)
専用の箱はございませんがバブルラップの簡易梱包致します。
お取引確定後、24時間以内の発送を心がけております。
素材···牛革(本革)
カラー···ブラック
目立った傷、汚れ等は表革、内張には有りませんがストラップのベース金属に一部細かいキズがあります。
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幅:約30cm、高さ:約18cm、マチ:15cm(最大)、ストラップ:98.5cm(革部のみ最大)
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素材···牛革(本革)
カラー···ブラック
商品の説明
ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック
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