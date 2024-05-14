ロエベ 牛革 ショルダーバッグ ブラック

商品の詳細

3段の深いマチ付きの日常使いで活躍するショルダーバッグです。

目立った傷、汚れ等は表革、内張には有りませんがストラップのベース金属に一部細かいキズがあります。

写真でご確認下さい。

幅:約30cm、高さ:約18cm、マチ:15cm(最大)、ストラップ:98.5cm(革部のみ最大)



専用の箱はございませんがバブルラップの簡易梱包致します。

お取引確定後、24時間以内の発送を心がけております。

素材···牛革(本革)

カラー···ブラック