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ティファニーナイフエッジリング
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￥26720税込
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商品の詳細
材質;k18イエローゴールド(刻印有)
サイズ：13号
スペイン刻印有
付属品無し
素敵なデザインの指輪です
サイズ：13号
スペイン刻印有
付属品無し
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商品の説明
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