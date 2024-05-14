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ティファニーナイフエッジリング

ティファニー

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ティファニーナイフエッジリング
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商品の詳細

材質;k18イエローゴールド(刻印有)
サイズ：13号
スペイン刻印有
付属品無し

素敵なデザインの指輪です

商品の説明

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